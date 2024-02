Prosegue la trattativa fra Lautaro Martinez e l’Inter per arrivare al prolungamento del contratto attualmente in scadenza nel 2026. L’obiettivo di entrambe le parti è quello di allungare il legame fino al 2028, quando l’argentino festeggerebbe i dieci anni di permanenza nella sponda nerazzurra di Milano.

Marotta e Ausilio sanno bene che dovranno affrontare un sacrificio economico, visto lo status da top player raggiunto dal capitano. Alejandro Camano, agente del Toro, chiede 10 milioni di euro, gli stessi che attualmente percepisce Osimhen al Napoli. La dirigenza dell’Inter – secondo La Gazzetta dello Sport – vorrebbe arrivare a questa cifra partendo da una base fissa di 8 milioni e aggiungendo gli immancabili bonus.

La curiosità è che questi non sarebbero personali (niente gol e assist, per intenderci) ma legati ai risultati di squadra. Quelli più sostanziosi, nello specifico, verrebbero vincolati al cammino in Champions League dell’Inter e anche al superamento della prima fase del Mondiale per Club FIFA. Insomma, i 2 milioni che ballano fra l’argentino e i nerazzurri potrebbero essere colmati anche grazie al nuovo torneo previsto per la prossima estate. E chissà, fungere da motivazione extra per il numero 10.