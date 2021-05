Di Marzio: “Dimarco torna. Conte vuole restare, ma i big devono essere confermati. Su Eriksen e Sensi…”

Molto del futuro dell'Inter passerà dall'incontro in programma domani tra Conte e la dirigenza

Raffaele Caruso

C'è grande attesa per il summit in programma domani tra Conte, la dirigenza e il presidente Steven Zhang, che deciderà le sorti del futuro dell'Inter e fisserà le nuove linee guida in vista della prossima finestra di calciomercato.

Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, negli studi di Sky Sport ha fatto il punto sulle strategie del club nerazzurro: "Colpi in entrata? Per il momento, solo Dimarco: l'esterno tornerà dal Verona e l'Inter lo confermerà. Il resto è tutto da valutare, perché bisogna aspettare l'incontro tra Conte, Zhang e i dirigenti, in cui si capirà se tutti i big rimarranno".

Il futuro di Conte:"Lui vuole restare, a patto l'ossatura della squadra venga confermata. Antonio vuole che restino Lukaku, Lautaro, Barella, Skriniar, Hakimi ed è in attesa di capire le strategie della società".

Su Eriksen:"Ora è un titolare, guadagna tanti soldi per quello. Si potrebbe cercare un'alternativa a Eriksen, che comunque resta un titolare per quello che ha dimostrato in questi mesi".

Chiusura su Sensi: "Se sta bene fisicamente, è un giocatore importante. A centrocampo tutti pensano a qualche arrivo, ma l'Inter ha tante alternative".