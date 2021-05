Branca: “Inter, questi due anni non vanno buttati a mare. Suning? Serve chiarezza”

L'ex dirigente avvisa Suning: "C'è il rischio di perdere dei pezzi importanti"

Marco Branca , ex giocatore e dirigente dell'Inter, si è concesso ai microfoni di TMW Radio per parlare dell'attuale situazione societaria nerazzurra e del futuro di Conte.

Ecco le sue parole: "Quando si prendono decisioni a livello governativo, c'è poco da fare. E' difficile fare previsioni, non si sanno i margini. Se fossero solo economici, credo che l'Inter abbia la possibilità di essere acquistata tutta o in parte. Dal punto di vista sportivo sarebbe un vero peccato buttare a mare la costruzione di una squadra che ha acquisito maggiori sicurezze per essere protagonista negli anni a venire".