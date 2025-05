Di Marzio SVELA l’affare dell’Inter in chiusura

Sono giorni decisivi in casa Inter per la chiusura di un affare importante per l’organico di Simone Inzaghi. Il tecnico, infatti, potrebbe ritrovarsi già al Mondiale per Club con diversi volti nuovi cui fare affidamento. Il primo su tutti è quello di Petar Sucic, centrocampista croato che la dirigenza ha bloccato lo scorso inverno e che sbarcherà ad Appiano il prossimo giugno.

Il secondo, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, dovrebbe essere con ogni probabilità Luis Henrique, esterno brasiliano del Marsiglia che l’Inter sta trattando. Queste le parole dell’esperto di mercato: “Dopo aver completato l’acquisto di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria, l’Inter sta per chiudere l’affare per assicurarsi Luis Henrique prima del Mondiale per Club”.