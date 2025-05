Borghi: “Inzaghi? Ecco cosa farei se vincessi la Champions”

Da sempre grande estimatore di Simone Inzaghi, Stefano Borghi nell’ultimo appuntamento su Cronache di Spogliatoio ha parlato del futuro del tecnico dell’Inter. In particolare, il noto telecronista si è soffermato sulla possibilità per l’allenatore di aprire un ciclo molto lungo sulla panchina nerazzurra, a maggior ragione in caso di successo in Champions League.

Questo l’intervento di Borghi: “Se Inzaghi rimarrà all’Inter? Spero di sì, sogno di vedere dei cicli un po’ lunghi in cui poter coltivare delle cose. Questa è assolutamente l’Inter di Inzaghi, adesso c’è questo apice e poi la possibilità di gestire il passaggio verso il prossimo, siccome è una bella sfida per un allenatore che ha dimostrato tutte queste capacità. Molto più banalmente e scherzosamente, se fossi Inzaghi e vincessi la Champions League rimarrei per andare in conferenza stampa con un sorriso così e guardare in faccia un bel po’ di gente”.