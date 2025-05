Biasin: “Rinnovo Inzaghi-Inter non è così banale”

Mancano ancora diverse settimane alla fine della stagione dell’Inter se consideriamo che tra un mese circa avrà inizio anche il nuovo Mondiale per Club. Del futuro di Simone Inzaghi, dunque, se ne parlerà una volta conclusa la competizione Fifa.

Da parte del club nerazzurro, a prescindere da come finirà l’annata, non ci sono dubbi circa la volontà di siglare un altro rinnovo e riconoscere al tecnico un meritato aumento di ingaggio. Da capire, invece, quali saranno le intenzioni dell’allenatore, sia con la vittoria della Champions che in caso contrario.

A tal proposito, su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin ha spiegato: “Rimarrei se vincessi la Champions? Ottimo tema, perché diamo tutti per scontato che Inzaghi l’anno prossimo resterà perché in questo momento c’è tutto l’entusiasmo del mondo. Poi però finisce la stagione e sappiamo cosa succede in Italia se poi non vince campionato e Champions League. Io credo che l’incontro che poi dovranno fare a fine stagione per pianificare la prossima non sia così scontato e banale, perché Simone Inzaghi è al quarto anno e sarebbe al quinto. Credo che a questo punto, dopo aver fatto tutto quello che ha fatto, qualche minima pretesa la vorrà avere. E vorrà avere delle risposte. Non è un problema di ‘quanti soldi mi dai per il mio ingaggio’, è un problema di prospettive abbiamo, perché fare meglio di così non è così facile. Quindi non credo che sia una cosa così banale”.

Il noto giornalista di fede nerazzurra ha poi illustrato la situazione qualora dovesse sollevare la Champions: “Poi se vinci la Champions c’è un altro tema: ‘Ho vinto la Champions con delle possibilità rispetto alle competitor molto inferiori, che devo fare?’. C’è una grande prospettiva, può diventare il nuovo Herrera, perché ha dei numeri che gli permettono di fare questa cosa qui e non è poco. Lui è uno di quelli che non ha la necessità di dover dimostrare da altre parti, è uno che se sta bene in un posto, ci sta. Però per farlo stare bene in un posto, secondo me adesso bisogna dargli qualche certezza”.