L’Inter vuole il bomber subito: arriva prima del Mondiale per Club

La programmazione per la prossima stagione in casa Inter è in corso già da tempo, con tutti i reparti che vedranno delle importanti novità. I cambiamenti più profondi, però, potrebbero arrivare in attacco, dove si profila la possiblità di una consistente rivoluzione alle spalle di Thuram e Lautaro.

La volontà è di dare una sterzata forte fin da subito, con l’obiettivo che sembra essere quello di portare un nuovo attaccante a Milano prima del Mondiale per Club, in programma metà giugno negli Stati Uniti. Ci sono, infatti, diversi movimenti che dimostrano il desiderio nerazzurro di trovare subito un nuovo volto offensivo.

Il primo è sicuramente il flirt di lunga data con Santiago Castro del Bologna, per il quale sarebbe intervenuto in prima persona il vicepresidente Zanetti. La valutazione dell’argentino, profilo perfetto per i canoni di Oaktree, potrebbe essere abbastanza alta e l’operazione potrebbe essere tutt’altro che facile.

Meno in linea con la volontà di Oaktree, ma di certo nelle corde di Marotta è il colpo Jonathan David, per il quale l’Inter ha già avanzato da tempo un’offerta di contratto per l’ingaggio a parametro zero. Occhio però all’ampissima concorrenza. Tante rivali ci sarebbero anche per Ange-Yoan Bonny del Parma, anche lui profilo monitorato da tempo dai nerazzurri.

Ecco, allora, che nelle ultime ore ha preso piede la pista Joshua Zirkzee. L’olandese è in cerca di riscatto dopo una stagione abbastanza in ombra al Manchester United. L’idea di un prestito con diritto di riscatto (che potrebbe diventare obbligo) potrebbe far decollare subito l’operazione. Infine, nel mirino c’è anche

I nomi sono sicuramente diversi, ma certa è la volontà dell’Inter di trovare un nuovo bomber in fretta, per dare un nuovo volto al proprio reparto offensivo. D’altronde gli addii di Correa e Arnautovic sono certi e anche la posizione di Taremi è ancora tutta da definire.