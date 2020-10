Di Marzio: “L’Inter ha rifiutato diverse offerte per Eriksen. Ma sembra una convivenza forzata”

Non sono state avviate concretamente trattative ufficiali la scorsa sessione di calciomercato per la cessione di Christian Eriksen, ma in ogni caso l’Inter ha ricevuto diverse proposte per il prestito. E’ questo ad esempio il caso del Borussia Dortmund, come svelato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport. Il club tedesco, infatti, in maniera inaspettata aveva fatto un tentativo piuttosto serio per il trequartista danese, incontrando però la risposta negativa dalla società nerazzurra che considera Eriksen un patrimonio importante per il futuro.

Secondo il giornalista, però, già a gennaio potrebbe muoversi qualcosa. Questa l’indiscrezione di Di Marzio: “Sembra una convivenza quasi forzata per vari motivi. L’Inter non provato a cederlo, ha detto di no a varie offerte di prestito arrivate per lui negli ultimi giorni del mercato. C’è stata una proposta inaspettata di prestito dal Borussia Dortmund per Eriksen, un tentativo serio cui l’Inter ha detto no. L’Inter non lo avrebbe dato in prestito come non ha voluto cedere Nainggolan. Via a gennaio? Se le cose cambieranno a gennaio si vedrà… ma non c’è mai stata una trattativa destinata a finire bene perché l’Inter non ha mai aperto al prestito”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<