SkySports – La FIFA rivaluta la nascita di una Super Lega: investimento da 6 miliardi di dollari

Sono giorni di riflessione per il presidente della Fifa Gianni Infantino, in merito alla creazione di una Super Lega esclusiva. La competizione, come riportato da Sky Sports nella giornata odierna, verrebbe riservata a 18 squadre, rispettivamente appartenenti ai top 5 campionati in Europa: Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia. Manchester United e Liverpool sono stati i club fino a questo momento più attivi, ai quali si sono però successivamente aggiunti anche Chelsea, Manchester City, Arsenal e Tottenham con le proprie candidature.

L’idea di una Super Lega europea, già valutata più volte in passato e mai realmente concretizzata, potrebbe dare quello slancio economico di cui ha bisogno in questo preciso momento storico il calcio internazionale. Un mondo duramente colpito dalla pandemia che soprattutto nel corso dell’ultima sessione di calciomercato ha mostrato le forti ripercussioni subite dal punto di vista finanziario. A tal proposito, sarebbe già pronto un primo finanziamento da 6 miliardi di dollari dalla JP Morgan. In Italia, guardando al blasone dei singoli club, potrebbero essere Inter, Juventus e Milan ad avere sicuro accesso alla competizione.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<