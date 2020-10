TS – Matias Fonseca verso il rinnovo: a gennaio sarà prestito?

Secondo quanto riportato da Tuttosport, dovrebbe continuare l’avventura in nerazzurro di Matias Fonseca, figlio d’arte di Daniel. Il giovane attaccante dell’Inter avrebbe rinnovato fino al 2023, in attesa di capire se per lui arriverà un prestito a gennaio.

Nella scorsa stagione, il figlio d’arte ha collezionato 12 gol e 3 assist in 26 presenze con la Primavera allenata da Armando Madonna, tra coppa, campionato e Youth League.

