Verso Inter-Borussia M, come stanno Sanchez e Bastoni? Conte spiega le loro condizioni in conferenza stampa

Buone notizie per Conte e la sua Inter in vista del debutto stagionale in Champions League contro il Borussia Mönchengladbach: il tecnico nerazzurro, in conferenza stampa, ha sottolineato come sia il cileno ex United che il centrale ex Atalanta stiano recuperando e siano disponibili per la sfida di domani sera.

In particolare, Sanchez ha dato certezze dal punto di vista fisico nei minuti che gli sono stati concessi nel derby di Milano di sabato: Conte potrebbe anche pensare di farlo partire dall’inizio contro i bianconeri di Germania. Bastoni, invece, ha fatto un solo allenamento dopo essere risultato negativo al tampone: è arruolabile, ma non ci sarà nell’undici titolare.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<