Ufficiale – L’Inter presenta il nuovo pullman nerazzurro per la stagione 2020/21: le foto

Quale tifoso non sogna di poter assistere ai momenti che precedono l’arrivo allo stadio della propria squadra del cuore? Ecco che l’Inter, con il lancio del nuovo pullman nerazzurro, finalmente riuscirà ad abbattere le barriere che separano la squadra dai propri sostenitori, per offrire un’esperienza ancor più esclusiva. Grazie al sistema ad otto telecamere, sia interne che esterne, sui canali ufficiali del club verranno svelate per la prima volta immagini inedite. L’Inter, che questa mattina ha pubblicato le immagini del nuovo pullman che accompagnerà i successi della squadra nella stagione 2020/21, farà il suo esordio nel match di Champions League a San Siro contro il Borussia Mönchengladbach.

Questo il comunicato ufficiale: “La vera innovazione del nuovo pullman nerazzurro è rappresentata dalla bus cam, un sistema di otto telecamere interne ed esterne che permetterà ai tifosi nerazzurri di vivere, sui canali social ufficiali del club e su Inter TV, i momenti del prepartita da una prospettiva totalmente inedita e privilegiata. Un vero e proprio nuovo media, attraverso il quale i fan nerazzurri avranno la possibilità di vivere l’esperienza del prepartita in modo ancora più immersivo ed esclusivo. Il pullman dell’Inter è infatti il primo in Italia ad avere una bus cam destinata alla creazione di contenuti. La nuova livrea si contraddistingue invece per la continuità dell’alternanza del nero e del blu lungo le fiancate e sul tetto, e per la presenza del crest e logotipo Inter in bianco a tutta altezza. Il retro e le porte sono infine decorate dal claim nerazzurro Not For Everyone. Un pullman pensato per i calciatori ma anche per i tifosi, che nel corso della stagione avranno la possibilità di partecipare a contest con in palio esperienze esclusive legate al bus nerazzurro”.

