27 Agosto 2025

Di Marzio: “Taremi, addio vicino. Ecco le cifre per l’Inter”

L'esperto di mercato svela la destinazione

Restano ancora due casi per l’Inter da sciogliere prima della fine di questa sessione estiva di mercato. Il primo (e più importante) è legato all’addio di Mehdi Taremi che i nerazzurri vogliono cedere in fretta per liberarsi del suo ingaggio pesante. Il secondo invece è Tomas Palacios che ha un piano ben preciso.

Per quanto riguarda la partenza di Taremi, ci sono delle novità rilanciate direttamente da Gianluca Di Marzio che svela come il club più vicino alla punta iraniana sia al momento l’Olympiacos. La squadra greca si trova più avanti rispetto ai rivali del Panathinaikos oppure al PSV e potrebbe chiudere l’accordo.

L’Inter da questa operazione a titolo definitivo potrebbe ricavare circa 10 milioni di euro tra il risparmio lordo dello stipendio e anche la cifra che l’Olympiacos potrebbe versare nelle casse del club nerazzurro per prendere Taremi entro la fine di questa sessione di mercato: sono quindi ore decisive per l’affare.

