3 difensori dell’Inter in scadenza: SCELTO il loro futuro

Uno dei grandi temi per il mercato estivo dell’Inter in queste ultime settimane è sempre stato quello del nuovo difensore visto che la società aveva prima cercato Giovanni Leoni e poi Koni De Winter come opzioni per ringiovanire il reparto ma alla fine sono andati uno al Liverpool e uno al Milan che hanno accelerato.

I tifosi si lamentano per l’età media troppo alta e (a parte Bisseck e Bastoni) non ci siano dei giocatori che possano garantire un futuro al reparto. Ci sono poi ben tre difensori come De Vrij, Acerbi e Darmian che sono tutti in scadenza di contratto a fine stagione e con tanti dubbi. Per DAZN, l’Inter ha già bene o male deciso il destino di tutti e tre.

Acerbi (classe 1988) è quello con meno certezze di restare visto che compirà 38 anni e quasi certamente saluterà a fine campionato. De Vrij (1992) è una certezza ma se si dovesse avviare un processo di ringiovanimento sarà lasciato svincolato pure lui. Darmian (1989) invece ha chance di ottenere un rinnovo a breve termine vista la sua grande duttilità.