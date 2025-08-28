“Dall’Inter al Milan”: vicino il super COLPO in attacco

Nel corso dell’estate il sogno di mercato dell’Inter è stato per più di un mese quell’Ademola Lookman che la dirigenza nerazzurra ha ufficialmente chiesto all’Atalanta ma il club bergamasco non ne ha voluto sapere – nonostante le forzature del giocatore – e non ha mai aperto a una trattativa per completare l’operazione.

Ecco quindi che di conseguenza sono emersi tanti nomi come possibili alternative per l’attacco di Chivu fra cui degli ottimi giocatori come Openda, Enciso, Adeyemi e persino Nkunku. Proprio quest’ultimo è al momento al centro di un’altra trattativa di mercato con un altro club parecchio rivale dell’Inter, ovvero il Milan.

Come riportato da Fabrizio Romano, il Chelsea sta trattando proprio con il Milan per la cessione a titolo definitivo di Nkunku che avrebbe così l’opportunità di misurarsi con la Serie A dopo che era stato accostato anche all’Inter. Il club rossonero di Max Allegri ha scelto di puntare sul francese dopo il naufragio della pista Harder con lo Sporting.