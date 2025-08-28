Romano RIVELA: “L’Inter ha chiesto il prestito. NO secco”

Molti tifosi dell’Inter in queste ultime settimane di mercato hanno chiesto dei rinforzi in difesa, dopo i diversi rinforzi tra centrocampo e attacco con gli arrivi di Bonny, Diouf, Sucic, Luis Henrique e il rientro alla base di Pio Esposito. Il timore dei sostenitori nerazzurri è che il reparto arretrato sia numericamente e come età media poco pronto per la lunga stagione.

La dirigenza nerazzurra in estate ci ha provato per Leoni e De Winter ma alla fine sono andati altrove mentre adesso un ultimo nome emerso era quello di Oumar Solet dell’Udinese. Secondo Fabrizio Romano però la trattativa tra l’Inter e il club friulano sarebbe al momento ferma come spiega con queste parole dal suo canale YouTube.

“Su Solet si è parlato molto di diverse squadre. Dopo aver considerato l’idea di un prestito e aver ricevuto un rifiuto dall’Udinese, ora l’Inter si è fermata. L’operazione l’Inter la pensava in prestito e quindi per adesso è tutto bloccato. Addirittura mi dicono che se Solet dovesse restare, il club friulano starebbe pensando anche a un rinnovo”.