Diaby all’Inter, c’è l’accordo: le cifre della trattativa

L’Inter lavora per portare a Milano Moussa Diaby. A confermarlo è Fabrizio Romano, che fornisce i dettagli dell’operazione in corso con l’Al-Ittihad.

La trattativa si basa su un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 35 milioni di euro. Il club nerazzurro ha già avviato i contatti con la società saudita per definire questa operazione che si preannuncia come un colpo a sorpresa del mercato invernale.

Dal punto di vista personale, Diaby ha già dato il proprio assenso al trasferimento in nerazzurro. L’esito definitivo della trattativa dipende ora dalla volontà dell’Al-Ittihad di lasciar partire il giocatore con questa formula.

L’attaccante esterno ha già avuto un’esperienza in Serie A, seppur breve, quando nel 2018 vestì la maglia del Crotone. Dopo il passaggio dal PSG, ha militato tra le fila del Bayer Leverkusen e dell’Aston Villa, prima di approdare nel 2024 in Arabia Saudita per una cifra superiore ai 60 milioni di euro.