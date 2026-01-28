28 Gennaio 2026
Dortmund-Inter, formazioni UFFICIALI: fuori Lautaro
Le scelte di Kovac e Chivu
Tutto pronto per la grande sfida di questa sera tra Borussia Dortmund-Inter. Nell’ultima giornata della fase campionato di Champions, Cristian Chivu dovrà fare a meno di Nicolò Barella a centrocampo per via di un problema muscolare accusato nelle scorse ore. Andiamo dunque a vedere quali sono state le scelte da parte del tecnico per la sfida europea.
Queste le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Inter, ottava giornata di Champions League:
28 Gennaio 2026 – 21:00
Signal Iduna Park, Dortmund
Borussia Dortmund 3-4-2-1
Formazione1 – Kobel 23 – Can 4 – Schlotterbeck 39 – Mané 26 – Ryerson 7 – Bellingham 8 – Nmecha 5 – Bensebaini 14 – Beier 21 – Silva 9 – Guirassy Niko Kovac
Panchina
31 Ostrzinski, 33 Meyer, 2 Yan Couto, 10 Brandt, 17 Chukwuemeka, 27 Adeyemi.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Svensson
indisponibili
Sule, Ozcan, Sabitzer
diffidati
Adeyemi
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 15 – Acerbi 25 – Akanji 11 – Luis Henrique 8 – Sucic 7 – Zielinski 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 14 – Bonny 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 10 Lautaro, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 45 Bovo, 94 Esposito, 95 Bastoni.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Dumfries, Barella, Calhanoglu
diffidati
Mkhitaryan, Lautaro
Arbitro: Istvan Kovacs
Assistenti: Marica – Tunyogi
Quarto Uomo: Szabolcs Kovacs
Var: Dieperink AVar: Kwiatkowski