Marotta: “Diaby? Non ci nascondiamo. Su Perisic…”

Intervenuto su Sky Sport nel corso del pre-partita di Borussia Dortmund-Inter, il presidente nerazzurro ha parlato di calciomercato. Queste le sue parole:

CHAMPIONS – “Intanto la partita conta per la prestazione che dobbiamo garantire, perché è un test importante per il proseguo della stagione Entrare agli ottavi direttamente credo sia difficile e dobbiamo prepararci a fare i playoff”.

PERISIC – “Attesa del PSV? Intanto ci sono due considerazioni: non siamo in una situazione di emergenza. La seconda è che vogliamo rafforzare la rosa a disposizione, non è facile però trovare dei giocatori che si possano inserire dal punto di vista qualitativo a questo gruppo. Non c’è nessuna preclusione anche in termini di eventuali investimenti ma dobbiamo trovare i giocatori. Ausilio e Baccin stanno sondando alcune piste, ma sottolineo come questo gruppo sta rispondendo a quelli che sono gli obiettivi stagionali”.

DIABY – “Sorpresa Diaby? Quando parlavo di sondaggi non nascondo che ci sia questa ipotesi, oggi però molto remota perché è importante per la squadra di appartenenza, è stata un’operazione onerosa e quindi le percentuali sono minime ma affrontiamo questo sondaggio con tranquillità senza fare pressioni”.