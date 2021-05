GdS – Dimarco verso il rientro, ma per l’Atalanta è lui l’erede di Gosens: l’ex Gasperini sfida l’Inter

L'esterno, dopo la grande stagione a Verona, è pronto al grande salto

Federico Dimarco , esterno di proprietà dell'Inter in prestito all' Hellas Verona , potrebbe rientrare a Milano al termine della stagione. Ma c'è un altro club di Serie A che ha messo gli occhi sul canterano nerazzurro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche l'Atalanta di Gasperini sarebbe interessato a Dimarco in vista della prossima finestra di calciomercato. Il Verona ha un diritto di riscatto, l'Inter però è al lavoro per riportarlo a casa dopo la grande stagione, anche in ottica lista Champions League. Marotta ora dovrà vedersela anche con l'Atalanta.