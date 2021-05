Mercato, Dzeko-Roma ai saluti? Inter sempre interessata: i dettagli

Il club nerazzurro è sempre interessato al bosniaco

Il futuro di Edin Dzeko alla Roma è sempre più incerto. Il club giallorosso dovrà decidere se nella prossima stagione dovrà ripartire o meno dall'attaccante bosniaco. Il feeling tra Dzeko e Antonio Conte c'è sempre stato, l' Inter ha sempre un occhio di riguardo per il giocatore, vista anche la trattativa sfumata con la Roma nel mercato invernale per lo scambio con Alexis Sanchez .

Come riferisce Tuttosport, Dzeko ha già dato il benvenuto a José Mourinho e ora bisognerà capire quale sarà il feeling con l'allenatore portoghese. La cosa certa è che se il bosniaco partirà, i soldi che guadagna a Roma non li potrà andare a prendere in qualche campionato importante. In caso di addio alla Roma, l'attaccante vorrebbe rimanere in Italia e l'unico club che potrebbe accontentarlo, come aveva già provato a gennaio, sarebbe l'Inter. Il club nerazzurro dovrebbe però prima liberarsi di qualche esubero e abbassare i monte ingaggi, Tutto, però, dipenderà dal colloquio Dzeko-Mourinho.