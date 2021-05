GdS – Perché Vidal può diventare un problema per l’Inter

Il centrocampista cileno è fuori per infortunio da inizio marzo

In un momento di grande difficoltà economica per l' Inter , un ingaggio da 6,5 milioni di euro come quello percepito da Arturo Vidal in una stagione condizionata da ripetuti stop per infortuni, rischia di pesare eccessivamente. Il centrocampista cileno, riprendendo un'intervista di due giorni fa rilasciata ad ESPN , ha espresso tutte le sue intenzioni a rimanere ancora in maglia nerazzurra per inseguire il grande sogno di una vittoria della Champions League, fin qui solamente sfiorata e mai conquistata.

Il suo contratto, però, rischia di diventare insostenibile per il club nerazzurro, visto che negli ultimi mesi - complice l'intervento al ginocchio di metà marzo - non è più un titolare di Antonio Conte. Tra l'altro sarà legato all'Inter per altri due anni visto che la scorsa stagione, per sfruttare gli sconti previsti dal decreto crescita, aveva siglato un triennale con opzione per interrompere il rapporto con un anno d'anticipo. Il club nerazzurro, che starebbe dunque valutando la sua cessione sul mercato, potrebbe dunque incontrare non poche difficoltà a trovare una nuova sistemazione per Vidal.