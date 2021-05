Accadde Oggi – 17 Maggio 2009: l’Inter si gode il tricolore 17

Il primo scudetto di Josè Mourinho sulla panchina dell'Inter arriva ancor prima di scendere in campo

È un San Pasquale tinto di tricolore quello del 2009: approfittando dello stop del Milan di Leonardo a Udine l'Inter di Josè Mourinho , alla prima stagione italiana dello Special One, si gode il titolo di Campione d'Italia ancor prima di scendere in campo, festeggiando lo scudetto numero 17 della sua storia.

La sera, in campo, i nerazzurri battono agevolmente il Siena e raccolgono l'applauso e l'abbraccio di un San Siro festante.

Il party è principalmente sulle gradinate, ma anche nel rettangolo verde c'è gioco frizzante: la Mourinho band si impone per 3-0 sbloccando con Cambiasso, raddoppiando con Balotelli e chiudendo del tutto i conti con la rete di Ibrahimovic, in piena corsa per la conquista del titolo di capocannoniere.