GdS – Inter, rivoluzione a sinistra: Young e Perisic ai saluti, servono due acquisti

In caso di doppia cessione alla formazione nerazzurra servirebbero altri due esterni

L' Inter potrebbe andare incontro ad una vera e propria rivoluzione sulla corsia di sinistra in vista del prossimo mercato . Non solo Ashley Young ai saluti, secondo La Gazzetta dello Sport anche il ciclo di Ivan Perisic in maglia nerazzurra sarebbe difatti giunto al capolinea. Dopo il Triplete dello scorso anno con la maglia del Bayern Monaco e lo scudetto di questa stagione conquistato da protagonista, la cessione dell'esterno potrebbe consentire un'entrata economica importante al club nerazzurro, senza poi considerare il risparmio dei 5 milioni netti d'ingaggio a stagione.

Tra i possibili sostituti rientra perfettamente il discorso su Federico Dimarco, il quale dovrebbe con ogni probabilità rientrare dal prossimo anno ad Appiano Gentile. Il secondo colpo, invece, potrebbe arrivare dalla Premier League: Marcos Alonso ed Emerson Palmieri sono in uscita dal Chelsea e vorrebbero tanto tornare in Serie A, entrambi continuano ad avere il pieno gradimento di Antonio Conte. Altro profilo più simile a quello di Perisic per capacità offensive porta il nome di Filip Kostic, esterno da 26 reti e 46 assist in tre stagioni con l'Eintracht Francoforte. In questo caso lo sforzo economico richiesto dovrebbe però essere notevolmente superiore.