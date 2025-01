Donnarumma apre al ritorno in Italia: manda un MESSAGGIO all’Inter

C’è un nuovo sogno in casa Inter per quanto riguarda il prossimo mercato estivo. Si tratta di Gianluigi Donnarumma, ex Milan e attuale portiere del Paris Saint-Germain, che potrebbe lasciare il club francese visto il rapporto non idilliaco con Luis Enrique.

Come scrive Tuttosport, lo stesso numero uno avrebbe aperto al ritorno a Milano, sponda nerazzurra, che avrebbe “fatto arrivare a chi di dovere il messaggio che sarebbe disposto a percepire un ingaggio più basso”. Lo stipendio, infatti, rappresenta uno dei principali ostacoli per il trasferimento.

Donnarumma percepisce 9-10 milioni di euro, più 3 di bonus, e sarebbe disposto a scendere a 6-7 milioni all’anno, come i big nerazzurri, Lautaro escluso. Il portiere, il cui contratto scade nel 2026 non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo e questo potrebbe facilitare il suo addio.

Da capire, allora, quale potrebbe essere la strategia dell’Inter, che al momento è coperta nel ruolo con Sommer e Martinez. In estate, è probabile che possa servire un’offerta da almeno 30 milioni, a meno che il club non aspetti una stagione, provando poi l’assalto a parametro zero.