Frattesi alla Roma, c’è la formula dell’offerta: “L’Inter ha aperto”

La Roma sembra intenzionata a fare sul serio per Davide Frattesi, ambizioso obiettivo di mercato, che avrebbe chiesto la cessione all’Inter per avere maggiore minutaggio. Il ritorno in giallorosso sarebbe gradito al centrocampista, con i nerazzurri disposti a discutere del trasferimento.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, “l’Inter ha aperto. E’ disposta a discutere la cessione”, richiesta dallo stesso giocatore. Serve, però, un’offerta in grado di convincere la dirigenza interista a privarsi di Frattesi già in questa sessione di mercato.

La formula studiata dalla Roma, per rispondere alla valutazione da 45 milioni di euro dell’Inter, sarebbe quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, legato a determinate condizione, come la qualificazione all’Europa League.

L’offerta giallorossa, peraltro, deve tenere conto del Fair Play Finanziario e della necessità di liberarsi di giocatori dallo stipendio sostanzioso come Pellegrini e Cristante. Quest’ultimi, sempre secondo il quotidiano romano, potrebbero interessare proprio all’Inter.