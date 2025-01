Le formazioni UFFICIALI di Venezia-Inter: cambi a centrocampo

L’Inter torna a giocare in campionato per la prima volta nel 2025, dopo la delusione in Supercoppa Italiana a Riad contro il Milan. I nerazzurro nella prima gara di Serie A del nuovo anno fanno visita al Venezia di Eusebio Di Francesco.

Per il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi c’è da fare i conti con diversi infortuni soprattutto in difesa e a centrocampo che hanno costretto l’allenatore a fare dei cambi in mediana dove giocano dal primo minuto Barella, Asllani e Zielinski.

Di seguito le formazioni ufficiali di Venezia-Inter: