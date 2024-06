Doppia idea in Liga: “Agente nella sede dell’Inter”

Tempo di primi incontri in casa Inter, per pianificare al meglio il mercato e capire quali operazioni poter sondare in modo più approfondito. Tra gli altri, nella giornata di ieri è arrivato nella sede nerazzurra, Albert Botines, procuratore che lavorò all’arrivo di Onana a parametro zero.

L’agente, però non ha parlato dell’ex numero uno nerazzurro, ma di due idee per il calciomercato dell’Inter, entrambe provenienti dalla Liga. Il primo nome è quello di Alex Perez, 18enne difensore centrale del Real Betis, con il contratto in scadenza nel 2025.

L’altra idea per i nerazzurri è Filip Jorgensen, portiere del Villarreal. Il 22enne svedese è considerato una pista alternativa a Josep Martinez, che in questo momento rimane l’obiettivo principale per la porta dell’Inter.