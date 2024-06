Tutti pazzi per Carboni: parte l’asta e l’Inter ha una speranza

Al centro del mercato dell’Inter c’è anche la questione che riguarda le cessioni. I nerazzurri, infatti, hanno bisogno di risorse per finanziare il mercato in entrata. Uno dei principali indiziati in questo senso sembra essere Valentin Carboni.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il talento argentino piace a tutto il mondo del calcio, con diverse squadre che hanno messo gli occhi su di lui. In Italia si è già fatta avanti la Fiorentina a gennaio e anche l’Atalanta valuta con attenzione il classe 2005.

Tuttavia, Carboni piace anche all’estero e, in particolare, in Premier League, dove il potere economico per investire non manca di certo. Ecco, allora, che potrebbe scatenarsi una vera e propria asta, con l’Inter che lo valuta 30 milioni di euro.

Marotta e Ausilio non vorrebereo privarsene, ma la sua cessione potrebbe aiutare a chiudere il mercato in attivo. Non solo, la dirigenza nerazzurra ha anche un’altra speranza: che la Copa America imminente possa valorizzarlo ulteriormente, facendo crescere il prezzo.