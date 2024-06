L’Inter accelera per il nuovo difensore: “C’è la formula”

Inizia a muoversi in modo concreto il mercato dell’Inter. Dopo i primi colloqui di ieri, i nerazzurri sarebbero pronti a un’accelerata per assicurarsi un nuovo difensore. Si tratta di Alex Perez, giovane centrale del Real Betis. L’agente era presente ieri in sede.

Secondo il sito spagnolo Relevo, i nerazzurri vorrebbero procedere con la formula del prestito con diritto di riscatto per il difensore classe 2006. Prima, però, Perez dovrà firmare il rinnovo di contratto con il club iberico, vista l’attuale scadenza fissata per il 2025.