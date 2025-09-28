Doppia trattativa per l’Inter: “A novembre si può chiudere”
Le novità dal mercato nerazzurro
Come già raccontato su queste colonne nei giorni scorsi, dopo lunghe settimane di pressing alla fine il DS Piero Ausilio ha scelto di restare all’Inter e infatti sarà ancora lui ad occuparsi del mercato del club nerazzurro assieme ai suoi collaboratori e ovviamente anche al presidente Beppe Marotta con cui si lavora già per il futuro.
In questo momento i due sono infatti impegnati giù su una doppia trattativa per la prima squadra dell’Inter. Si tratta dei rinnovi di contratto di due elementi preziosi per la rosa di Chivu, vale a dire Frattesi e Carlos Augusto. Nei prossimi due mesi può esserci un’intesa con gli agenti, come rivela Matteo Moretto.
Queste le parole del giornalista esperto di mercato: “L’Inter nelle prossime settimane vuole mandare avanti i dialoghi per rinnovare i contratti di Davide Frattesi e di Carlos Augusto. Ci si aspetta dei passi in avanti nelle prossime settimane, magari verso novembre o dicembre potrebbe esserci un avvicinamento per il rinnovo con adeguamento”.