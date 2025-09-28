28 Settembre 2025

Doppia trattativa per l’Inter: “A novembre si può chiudere”

Come già raccontato su queste colonne nei giorni scorsi, dopo lunghe settimane di pressing alla fine il DS Piero Ausilio ha scelto di restare all’Inter e infatti sarà ancora lui ad occuparsi del mercato del club nerazzurro assieme ai suoi collaboratori e ovviamente anche al presidente Beppe Marotta con cui si lavora già per il futuro.

In questo momento i due sono infatti impegnati giù su una doppia trattativa per la prima squadra dell’Inter. Si tratta dei rinnovi di contratto di due elementi preziosi per la rosa di Chivu, vale a dire Frattesi e Carlos Augusto. Nei prossimi due mesi può esserci un’intesa con gli agenti, come rivela Matteo Moretto.

Queste le parole del giornalista esperto di mercato: “L’Inter nelle prossime settimane vuole mandare avanti i dialoghi per rinnovare i contratti di Davide Frattesi e di Carlos Augusto. Ci si aspetta dei passi in avanti nelle prossime settimane, magari verso novembre o dicembre potrebbe esserci un avvicinamento per il rinnovo con adeguamento”.

