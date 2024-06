Doppio blitz sul mercato: l’Inter li prende entrambi

L’Inter torna forte a scuotere il mercato con un blitz atteso da giorni per chiudere due trattative in un solo colpo. Il club nerazzurro ha ripreso a dialogare con il Genoa per cercare di portare a termine il doppio colpo sul quale i dirigenti lavorano ormai da tempo.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, l’Inter non vuole porsi limiti e insiste per avere sia Josep Martinez come vice Sommer che Albert Gudmundsson in attacco. Due affari separati, che potrebbero però improvvisamente unirsi dietro l’insistenza del club nerazzurro che adesso è pronto a far decollare il proprio mercato in entrata.

Per quanto riguarda il portiere spagnolo, valutato sui 15 milioni di euro, l’Inter non vorrebbe andare oltre i 10 milioni di euro per via della scadenza del contratto tra un solo anno. I dirigenti interisti sperano che l’acquisto a titolo definitivo dell’estremo difensore, inoltre, possa ammorbidire la posizione del Genoa sulla formula di Gudmundsson.

L’opinione di Passione Inter

La richiesta del Grifone dell’islandese rimane sui 30 milioni, ma la doppia operazione potrebbe generare un’apertura quantomeno sulla formula che l’Inter spera di poter replicare come quella alla Frattesi, vale a dire in prestito con obbligo di riscatto tra un anno.

Tutto ciò sarà però possibile a due condizioni: la prima riguarda l’uscita di Marko Arnautovic per liberare spazio in avanti, per la quale il club è fiducioso dopo gli ultimi sondaggi ricevuti; la seconda – invece – il sacrificio di Valentin Carboni che potrebbe portare in dote almeno 30 milioni di euro.