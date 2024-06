Le big in Turchia vogliono Correa: quanto può incassare l’Inter

Qualcosa di importante inizia finalmente a muoversi intorno al Tucu Correa. L’attaccante argentino, di rientro all’Inter dall’esperienza deludente in prestito al Marsiglia, ha risvegliato parecchio interesse nei suoi confronti nelle ultime due settimane.

Dopo qualche timido sondaggio ricevuto dall’Argentina, in particolare da parte di Estudiantes e River Plate, su Correa è piombato in particolare l’interesse di due super big in Turchia: il Fenerbahce di José Mourinho e il Galatasaray.

Per non generare una minusvalenza la prima richiesta dell’Inter per la cessione a titolo definitivo dell’argentino, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, ammonta a 10 milioni di euro. In attesa di proposte ufficiali, non è comunque escluso che il club nerazzurro possa concedere uno sconto per facilitare l’uscita di Correa.