Dall’Inghilterra: DUELLO Inter-Napoli per la baby mezzala

Nell’ultimo campionato di Serie A il Napoli si è preso il primo posto in classifica al termine di una lunga lotta contro l’Inter che è durata dalla prima all’ultima giornata. Questa sfida tra partenopei e nerazzurri ora può ripresentarsi anche sui tavoli del mercato, nel corso di questa lunga sessione estiva di trattative.

Il duello Inter-Napoli potrebbe andare in scena anche sul mercato per un giovane centrocampista di talento. Secondo quanto riferito dal media britannico TeamTalk, le prime squadre dell’ultima Serie A sono entrambe interessate al talentuoso Antoni Burkiewicz, mezzala o anche mediano di proprietà del Rakow.

Si tratta di un classe 2008 che ha da poco compiuto 17 anni ma che in questa stagione ha giocato già in prima squadra in prestito nel NKP Podhale e ha segnato sei gol in tutte le competizioni. Inter e Napoli hanno individuato del talento in Burkiewicz e resta da capire se nelle prossime settimane faranno un’offerta formale.