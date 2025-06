3 club su Taremi, intreccio con Hojlund ma l’Inter ha un nodo

Sono parecchi i giocatori dell’Inter che potrebbero essere ceduti nel corso di questa sessione estiva di mercato e uno tra questi è Mehdi Taremi che piace sia in Inghilterra che in Turchia. Su di lui ci sono infatti ben tre club che sono il Fulham, il Nottingham Forest e il Besiktas. Una volta ceduto servirà poi un sostituto.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il primo obiettivo per l’Inter come sostituto di Taremi è Rasmus Hojlund del Manchester United che vorrebbe tornare in Serie A dopo un’ottima stagione con l’Atalanta prima di volare in Premier League: c’è però un nodo in questa trattativa tra nerazzurri e Red Devils.

Il problema sta nella formula con cui i due club vorrebbero arrivare alla fumata bianca. L’Inter punta su un prestito con diritto o obbligo di riscatto mentre il Manchester United vuole un addio subito a titolo definitivo. L’addio di Taremi potrebbe quindi non bastare per arrivare a Hojlund, mentre poi c’è sempre la pista Bonny.