BILD – Il Bayern Monaco cerca rinforzi a destra: Dumfries tra gli obiettivi

Non solo Dumfries, anche Mazraoui monitorato dal club bavarese

Denzel Dumfries é finito nel mirino del Bayern Monaco. Come riporta la testata tedesca BILD, il club bavarese sarebbe a caccia di un nuovo esterno destro. L'olandese, arrivato all'Inter quest'estate per 13,7 milioni di euro, ha fin qui raccolto 3 gol e 6 assist con il club nerazzurro.