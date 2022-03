Inter, sospiro di sollievo per Brozovic: l’esito degli esami

Inzaghi può sorridere

Sospiro di sollievo per Simone Inzaghi e per tutti i tifosi dell'Inter. De Vrij e Brozovic sono infatti usciti malconci dalla sfida di Anfield contro il Liverpool ma, se per l'olandese il problema è leggermente più grave e non potrà partire per Torino, discorso diverso è per l'insostituibile croato. Questa mattina Brozovic si è infatti sottoposto ad approfonditi esami strumentali che hanno dato esito negativo, non evidenziando quindi alcun problema fisico rilevante.