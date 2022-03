Chelsea congelato, cambia qualcosa per il pagamento di Lukaku all’Inter?

Un po' di chiarezza sulla questione del pagamento del centravanti belga

Come si legge dal consolidato pubblicato dall'Inter in data 21 gennaio 2022, il club nerazzurro ha ricevuto inizialmente 22,6 milioni di euro dei 113 milioni totali per il trasferimento di Lukaku al Chelsea. Il club londinese è tenuto a pagare, quindi, i restanti 90,4 milioni di euro all'Inter per il trasferimento del belga. Come scrive anche The Athletic, non è ancora chiaro se la cifra rimanente sia stata già pagata o meno, anche se è molto probabile che almeno una parte dei 90 milioni debba ancora essere pagata.