Dumfries sincero: “Rinnovo Inter? Era anche questione di soldi”

E’ stato piuttosto onesto Denzel Dumfries nel corso dell’intervista rilasciata sulle pagine di Ziggo Sport. L’esterno olandese, che da pochi giorni ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al giugno 2028, ha svelato i dettagli della lunga trattativa andata avanti per mesi con il club nerazzurro prima della firma. Questo un estratto della sua intervista nella quale ha rivissuto anche la paura vissuta la scorsa domenica in occasione del malore di Bove in Fiorentina-Inter:

IL RINNOVO – “C’è voluto molto tempo. Naturalmente abbiamo dovuto aspettare che subentrasse la nuova proprietà. Abbiamo trattato a lungo, ma alla fine sono orgoglioso e felice di aver firmato qui. Penso che non sia stato facile per loro e nemmeno per me. Questo ha reso le cose un po’ difficili, ci è voluto un po’ più tempo del solito. Possiamo girarci intorno, ma alla fine è anche una questione di soldi”.

MI DIVERTO – “Ho 28 anni e questo è un momento importante per me. La società è sempre stata buona con me. Alla fine siamo entrambi molto contenti. Mi sto divertendo molto molto, la mia intenzione è quella di rimanere fino al 2028”.

BOVE – “È stato uno shock enorme. Eravamo in un momento in cui tutti stavano parlando se la palla fosse uscita fuori campo o meno sul mio cross perché avevamo segnato una rete e all’improvviso l’ho visto cadere a terra. In quel momento ho capito bene la situazione e tutti hanno risposto subito velocemente”.