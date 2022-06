GdS – La nuova offerta dell’Inter per Dybala. Ma Zhang frena l’entusiasmo

Il club nerazzurro ha ancora un certo vantaggio per l'argentino

Antonio Siragusano

Contrariamente a quanto circolato negli ultimi giorni, l'Inter non ha alcuna intenzione di mollare la pista Paulo Dybala. L'obiettivo del club nerazzurro rimane sempre lo stesso, vale a dire quello di comporre un super tridente nella prossima stagione con la Joya al fianco di Lautaro e Lukaku. Per questo motivo, come raccontato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Marotta nei giorni scorsi ha rilanciato la terza offerta in ordine temporale al calciatore.

Si tratta di una formula molto particolare, la quale prevede innanzitutto 5 milioni di euro come parte fissa più uno di bonus previsto nel caso in cui l'argentino giocasse oltre il 50% delle partite in stagione. A questi 6 milioni andrebbero poi aggiunti altri bonus, legati a risultati individuali ed obiettivi di squadra. Tra l'altro, all'interno del contratto potrebbe essere inserita anche una clausola rescissoria per tutelare sia il club che il calciatore. Attualmente, però, si tratta solo di ipotesi e non è stata inserita alcuna cifra specifica.

In ogni caso, l'affondo dell'Inter dovrà attendere il sì di Steven Zhang. Un via libera che in questo momento non può arrivare sia per motivi numerici che economici. Il presidente nerazzurro è stato chiaro, Dybala arriverà una volta che il club avrà ceduto due attaccanti tra Sanchez, Dzeko e Correa. Il cileno è l'unico che sta trattando la buonuscita per risolvere il suo contratto, mentre per gli altri due ad oggi non vi sono offerte degne di nota.