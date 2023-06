Dzeko, il Fenerbahce fa sul serio. Di Marzio: “Offerto un biennale”

Edin Dzeko è sicuramente focalizzato al massimo sulla finale di Champions League, speranzoso di vincere il ballottaggio con Lukaku per una maglia da titolare. Tuttavia, il contratto in scadenza con l’Inter a fine mese lascia spazio alle indiscrezioni sul suo futuro.

Arriva da Gianluca Di Marzio, infatti, la conferma dell’interessamento del Fenerbahce, che, stando all’esperto di mercato, avrebbe offerto un contratto biennale al calciatore bosniaco. Dzeko, tuttavia, non deciderà prima della finale e, in ogni caso, sembrerebbe intenzionato a dare priorità a un’eventuale offerta dell’Inter.

L’opinione di Passione Inter

Discutere del futuro di Dzeko non è, ovviamente, la priorità dell’Inter in questo momento. Ogni ragionamento è rimandato al post-Istanbul. Di sicuro, i nerazzurri proveranno a rinnovare il contratto del bosniaco, ma, vista l’età, solo a condizioni vantaggiose per il club.