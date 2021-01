Sky – Dzeko-Sanchez, Ausilio raggiunge Tiago Pinto in hotel: trattativa aperta

Si è improvvisamente risvegliato il mercato dell’Inter a seguito dell’idea partorita quest’oggi dalla Roma. Il club giallorosso, che ha rotto definitivamente con Edin Dzeko, vuole infatti cedere a tutti i costi l’attaccante bosniaco entro la fine della sessione invernale e rimpiazzarlo con un’altra prima punta di livello. Dopo il no incassato dal PSG ad un affare con Icardi, la società capitolina ha proposto ai nerazzurri un suggestivo scambio con Alexis Sanchez, tra l’altro già vicino ai giallorossi nell’estate 2019 prima di firmare per l’Inter.

A tal proposito, il ds Piero Ausilio è appena entrato nello stesso albergo in cui si trova Tiago Pinto, direttore generale della Roma. Le ultime sullo scambio Dzeko-Sanchez di Marco De Micheli su Sky Sport: “Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio è appena arrivato in centro a Milano nello stesso hotel in cui si trova Tiago Pinto. Inevitabile che si parlerà dello scambio di prestiti Dzeko-Sanchez. Operazione complicata dal punto di vista economico per i maxi ingaggi percepiti dai due calciatori. Non sarà semplice far quadrare tutti i conti in così poco tempo visto che lunedì scadrà la finestra di calciomercato, ma i due club ne stanno parlando. Un’idea nata nelle ultime ore vista la situazione complicata di Dzeko a Roma”.

