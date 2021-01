Madonna: “Vecino? Atteggiamento fantastico con i compagni, ha dato entusiasmo”

Dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per 7 mesi, è stato un primo test ufficiale di questa stagione molto importante per Matias Vecino, quello giocato nel pomeriggio con la formazione dell’Inter Primavera nella vittoria per 3-1 ottenuta sul Genoa. Il centrocampista uruguagio è andato a segno dopo appena 7 minuti, dimostrando di essere sempre più in condizione. La sua crescita dal punto di vista della condizione non passerà inosservata agli occhi di Antonio Conte, che nel match del Breda di Sesto San Giovanni ha infatti inviato il vice Stellini per un report dettagliato.

Intervenuto a fine partita, ecco le considerazioni del tecnico Armando Madonna sulla gara e su Vecino sui canali ufficiali del club nerazzurro: “Abbiamo iniziato molto bene, poi quando il Genoa è rimasto in 10 abbiamo dovuto riprendere le misure. Dobbiamo migliorare ancora tanto, la prestazione con il Torino rimane più convincente ma può succedere con impegni così ravvicinati. Ci sono stati cambi, ma siamo sempre pronti, ci alleniamo bene e chi va in campo dà sempre il massimo. Pretendo sempre molto dalla squadra perché avere il giusto atteggiamento è la base per ottenere grandi risultati, abbiamo grandi qualità. Vecino? E’ stato fantastico, si è subito messo a disposizione dei compagni. E’ venuto in squadra con entusiasmo”.

