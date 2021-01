Marchetti (Sky): “Dzeko-Sanchez? Affare che si sarebbe già chiuso senza i noti problemi economici”

E’ un’idea da ultimissimi giorni di calciomercato quella che potrebbe portare ad un cambio di maglia tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Inter e Roma in questo momento stanno trattando, dopo aver già avallato l’affare dal punto di vista tecnico. L’ostacolo più grosso resta invece quello economico, ed è per questo motivo che il club nerazzurro non ha ancora dato il via libera alla chiusura dello scambio. In particolare, è la differenza del lordo tra i due ingaggi ad impedire alla trattativa di spiccare il volo, anche se Ausilio e Tiago Pinto stanno cercando possibili soluzioni per sbloccare l’operazione.

Questo il riepilogo del giornalista Luca Marchetti su Sky Sport: “Lo scambio tra Dzeko e Sanchez è una soluzione che ha il gradimento tecnico dall’Inter che lo ha trattato a lungo in passato. Tecnicamente è un’operazione che le due società hanno già avallato. Le difficoltà nascono sotto il profilo economico. Perché è vero che al netto l’ingaggio dei due giocatori è praticamente identico, ma Sanchez gode degli effetti del decreto crescita quindi il lordo del suo ingaggio è nettamente inferiore rispetto a quello di Dzeko. Dovranno essere bravi i dirigenti delle due società a trovare una soluzione che tenga conto di tante variabili a far quadrare bene tutti i compiti. Ma da entrambe le parti sembra un’operazione plausibile. Senza problemi economici l’operazione poteva essere chiusa in pochissimo tempo, ma bisogna considerare questo aspetto non banale”.

