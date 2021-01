Inzaghi: “Inter favorita per lo scudetto. Lukaku? Lui e Ibra i migliori in campionato”

Nonostante il 2-5 maturato all’andata, l’Inter di Antonio Conte sa benissimo che il Benevento di Pippo Inzaghi non va affatto sottovalutato. La formazione campana, a parte il passo falso di inizio stagione contro i nerazzurri, ha messo in campo in questo campionato una proposta di gioco davvero interessante, peraltro confermata dagli ottimi risultati ottenuti in classifica. In vista del match di sabato sera delle 20.45 che si giocherà a San Siro, lo stesso è intervenuto in conferenza stampa nell’antivigilia per presentare la sfida. Le sue parole:

INTER – “Ha una rosa da Champions ed è la favorita per la scudetto. Sappiamo a cosa andremo incontro, non possiamo pensare di fermare solo Lukaku o Lautaro. Cercheremo di difenderci per ribattere colpo su colpo. Per affrontare una partita del genere dobbiamo essere al 100% e sperare che loro avranno qualche elemento non al meglio della condizione”.

LUKAKU – “E’ il migliore calciatore del campionato insieme a Ibra nello spostare gli equilibri. Ce la giocheremo a testa alta. Non andremo in gita, ma per fare una grande gara. Nel girone di ritorno ogni punto sarà un mattoncino verso il nostro grande sogno. Dovremo fare una partita di squadra, con la giusta compattezza anche perché se vai al Meazza solo per difenderti rischi di subire una goleada. Ci teniamo a fare bella figura”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<