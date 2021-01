Sanchez-Dzeko, il nodo resta lo stipendio del bosniaco

La pazza idea last minute del calciomercato invernale potrebbe veramente concretizzarsi: dopo la lunga riunione tra Inter e Roma per lo scambio Sanchez–Dzeko resta un solo un grande scoglio. Come riporta Il Corriere della Sera infatti i nerazzurri non vorrebbero spendere altri soldi in quanto il cileno costa meno in termini di stipendio rispetto al bosniaco.

Sanchez guadagna 7 milioni netti l’anno, mentre Dzeko è a 7,5. Paradossalmente però Sanchez costa meno, perché beneficia del decreto Crescita. In sostanza all’Inter l’ingaggio lordo di Sanchez costa circa 2,5 milioni in meno di quel che paga la Roma per Dzeko. Anche uno scambio di prestiti fino a fine stagione non risolverebbe la situazione. Per questo i nerazzurri chiedono che la Roma copra tutta o almeno buona parte della differenza, ma i giallorossi sono titubanti.

