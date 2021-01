Vecino, Sangalli e Casadei, sono questi i tre marcatori del match andato in scena quest’oggi per il campionato Primavera 1 tra Inter e Genoa. L’osservato speciale, Matias Vecino, in campo per ritrovare la forma migliore, è stato sostituito al 69′ destando un’ottima impressione.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<