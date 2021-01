Mercato – Biasin apre allo scambio Dzeko-Sanchez: “Ci proveranno fino alla fine”

Fabrizio Biasin è intervenuto a Calciomercato.it per parlare dello scambio che nelle ultime ore sta prendendo piede: Sanchez alla Roma e Dzeko all’Inter.

“Per me c’è talmente tanta voglia di fare questa operazione che ci proveranno in tutti i modi. Magari per questa operazione si riesce a trovare un qualche tipo di incastro. Dzeko–Icardi? Non è mai passato nella mente di Leonardo e di nessuno a Parigi. Pochettino l’ha subito schierato titolare e Icardi ha risposto immediatamente andando a segno in diverse occasioni”.

Per Biasin quindi entrambe i club guadagnerebbero da questo scambio: il mercato chiude lunedì e il tempo stringe.

