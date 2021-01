Inter-Benevento, Eriksen titolare al posto di Brozovic?

Tra il Milan e la Juventus ci dovrebbe essere spazio per Christian Eriksen: il gol messo a segno dal danese nel derby avrebbe convinto Conte ad affidargli il centrocampo nella gara contro il Benevento.

Come riporta Sky Sport infatti la probabile formazione che ha in mente il tecnico salentino prevede qualche variazione rispetto all’undici di martedì: Eriksen play al posto di Brozovic oltre a Ranocchia e Bastoni per de Vrij e Kolarov.

Sulla corsia sinistra Perisic al momento sarebbe in vantaggio su Young, mentre a destra Hakimi dovrebbe tornare titolare; confermata in avanti la coppia d’attacco Lukaku–Lautaro Martinez.

