GdS – Dzeko-Sanchez, escluso l’inserimento di Vecino nell’operazione. Occhi su Pinamonti

Potrebbe essere una giornata chiave per Inter e Roma quella di oggi per lo scambio tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez. I due club vogliono fortemente portare avanti un’operazione di mercato già avallata dalle rispettive società dal punto di vista tecnico, ma stanno cercando a tutti i costi di far quadrare i conti per rendere possibile che ciò avvenga. Attualmente i due club sono separati da 4 milioni di euro, vale a dire la differenza degli ingaggi a lordo dei due calciatori.

Per cercare di colmare l’intera somma, nelle ultime ore si è parlato di un possibile inserimento di un altro calciatore nerazzurro all’interno dell’affare. Secondo La Gazzetta dello Sport tra i nomi circolati è da escludere quello di Matias Vecino, tornato a giocare ieri una partita ufficiale con la formazione Primavera. Resta dunque il secondo portiere Radu, ma soprattutto Andrea Pinamonti: calciatore gradito a Paulo Fonseca che attualmente guadagna 2 milioni di euro di stipendio.

